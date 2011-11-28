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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 18:49 BJT

〔OECD报告〕全球经济复苏力竭,2012年全球增长率料降至3.4%(更新版)

(新增细节)

* 2012年全球经济成长率料将放缓至3.4%

* OECD削减所有主要经济体增长率预估值

* 欧元区进入温和衰退,ECB需采取行动

* 美国若未就削减赤字达成协议,经济可能步入衰退

路透巴黎11月28日电---经济合作暨发展组织(OECD)周一大幅削减全球主要经济体成长率预估值,表示经济复苏力竭,欧元区可能步入温和衰退,而美国也可能步上後尘.

OECD并警告称,倘若欧元区无法解决债务问题,而美国国会议员未能就削减赤字一事达成协议,经济严重恶化的威胁将逼近眼前.

该机构并表示,在欧元区领导人无法拿出决定性行动的情况下,欧洲央行已成为唯一能控制区内危机的力量.而在美国,联邦储备理事会(FED,美联储)馀下的可用工具很有限.

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