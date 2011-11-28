〔OECD报告〕全球经济复苏力竭,2012年全球增长率料降至3.4%(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 2012年全球经济成长率料将放缓至3.4%
* OECD削减所有主要经济体增长率预估值
* 欧元区进入温和衰退,ECB需采取行动
* 美国若未就削减赤字达成协议,经济可能步入衰退
路透巴黎11月28日电---经济合作暨发展组织(OECD)周一大幅削减全球主要经济体成长率预估值,表示经济复苏力竭,欧元区可能步入温和衰退,而美国也可能步上後尘.
OECD并警告称,倘若欧元区无法解决债务问题,而美国国会议员未能就削减赤字一事达成协议,经济严重恶化的威胁将逼近眼前.
该机构并表示,在欧元区领导人无法拿出决定性行动的情况下,欧洲央行已成为唯一能控制区内危机的力量.而在美国,联邦储备理事会(FED,美联储)馀下的可用工具很有限.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。