〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶跳涨逾3%至一周高位,但涨势受获利了结限制

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷11月28日电---交易员称,东京工业品交易所(TOCOM)期胶周一跳涨逾3%至一周高位,因油价上涨而且生产国供应有限,不过期胶涨幅仍受到获利了结的限制.
TOCOM指标5月期胶<0#JRU:>结算价涨6.0日圆,报每公斤269.0日圆.
该合约曾一度高涨3.3%,至每公斤271.4日圆的日高,亦为11月21日以来最高.
上海期交所交投最活跃的5月期胶合约SNRU1涨630元人民币,收报每吨25,085元.
"市场人气改善,因橡胶市场受供应受限和油价上涨支撑,不过期胶结算价最终低于270美元,受获利了结拖累,"驻曼谷一名交易员称.(完)
--编译 许娜;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。