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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 18:57 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶跳涨逾3%至一周高位,但涨势受获利了结限制

路透曼谷11月28日电---交易员称,东京工业品交易所(TOCOM)期胶周一跳涨逾3%至一周高位,因油价上涨而且生产国供应有限,不过期胶涨幅仍受到获利了结的限制.

TOCOM指标5月期胶<0#JRU:>结算价涨6.0日圆,报每公斤269.0日圆.

该合约曾一度高涨3.3%,至每公斤271.4日圆的日高,亦为11月21日以来最高.

上海期交所交投最活跃的5月期胶合约SNRU1涨630元人民币,收报每吨25,085元.

"市场人气改善,因橡胶市场受供应受限和油价上涨支撑,不过期胶结算价最终低于270美元,受获利了结拖累,"驻曼谷一名交易员称.(完)

--编译 许娜;审校 田建华

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