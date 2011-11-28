〔表格〕英国11月零售销售差值降至负19,创2009年3月来最低

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月28日电---英国工业联盟(CBI)周一公布,英国11月零售销售差值为负19,创下2009年3月来最低.预估为负13,.
已公布的零售销售活动
-------------2011----------------------------
11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月
已公布的年度零售销售量
-19* -11 -15 -14 -5 -2 +18
年度销售量三个月移动均值
-15** -13 -11 -7 +4 +12 +18
* 为2009年3月以来最低
** 为2009年8月以来最低
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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