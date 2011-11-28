版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 28日 星期一 19:08 BJT

〔表格〕英国11月零售销售差值降至负19,创2009年3月来最低

路透伦敦11月28日电---英国工业联盟(CBI)周一公布,英国11月零售销售差值为负19,创下2009年3月来最低.预估为负13,.

已公布的零售销售活动

-------------2011----------------------------

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

已公布的年度零售销售量

-19* -11 -15 -14 -5 -2 +18

年度销售量三个月移动均值

-15** -13 -11 -7 +4 +12 +18

* 为2009年3月以来最低

** 为2009年8月以来最低

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐