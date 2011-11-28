〔东南亚股市〕多数收高,市场寄望欧元区领袖出台新的危机解决措施

路透11月28日电---周一主要东南亚股市在淡静交投中上涨,受商品类股上涨提振,因投资者寄望欧元区领袖推出解决欧债危机的新措施,而小心买入风险资产.

不过分析师称,在国际货币基金组织(IMF)驳斥与意大利商讨金援的计划报导後,大部分投资者将持观望态度.

新加坡股市.FTSTI从七周低位跳涨1.9%.泰国股市上涨1.8%,收盘创11月18日以来最高.印尼股市.JKSE小幅收高0.3%,脱离一个月低位.

"上涨大体是由对欧元区复苏的乐观情绪推动,不过IMF的声明稍微冲击了这样的人气."Thanachart Securities投资顾问部主管Pichai Lertsupongkij称.

大宗商品类股提振地区股市.泰国最大的石油公司PTT (PTT.BK)上涨1.7%;PTT ExplorationPTTE.BK上涨1.9%.

印尼股市方面,交易多数时间市场在平盘下方,随後在印尼主要汽车分销商同时也是最大的上市公司PT Astra International Tbk(ASII.JK)上涨1.5%带动下,收高0.3%.

Ciptadana Securities的John Teja称,"全球市场风险上升,以及国内缺少正面的刺激因素,外资一直卖出."

1127GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2694.43 50.50 +1.91 -15.54 3190.04

马来西亚 .KLSE 1431.55 -16.44 -1.14 -5.75 1518.91

泰国 .SETI 984.18 17.00 +1.76 -4.70 1032.76

印尼 .JKSE 3647.05 9.86 +0.27 -1.52 3703.51

菲律宾 .PSI 4227.88 -33.71 -0.79 +0.64 4201.14

越南 .VNI 383.31 -0.04 -0.01 -20.91 484.66

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(完)