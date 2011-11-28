〔东南亚股市〕多数收高,市场寄望欧元区领袖出台新的危机解决措施

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月28日电---周一主要东南亚股市在淡静交投中上涨,受商品类股上涨提振,因投资者寄望欧元区领袖推出解决欧债危机的新措施,而小心买入风险资产.
不过分析师称,在国际货币基金组织(IMF)驳斥与意大利商讨金援的计划报导後,大部分投资者将持观望态度.
新加坡股市.FTSTI从七周低位跳涨1.9%.泰国股市上涨1.8%,收盘创11月18日以来最高.印尼股市.JKSE小幅收高0.3%,脱离一个月低位.
"上涨大体是由对欧元区复苏的乐观情绪推动,不过IMF的声明稍微冲击了这样的人气."Thanachart Securities投资顾问部主管Pichai Lertsupongkij称.
大宗商品类股提振地区股市.泰国最大的石油公司PTT (PTT.BK)上涨1.7%;PTT ExplorationPTTE.BK上涨1.9%.
印尼股市方面,交易多数时间市场在平盘下方,随後在印尼主要汽车分销商同时也是最大的上市公司PT Astra International Tbk(ASII.JK)上涨1.5%带动下,收高0.3%.
Ciptadana Securities的John Teja称,"全球市场风险上升,以及国内缺少正面的刺激因素,外资一直卖出."
1127GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2694.43 50.50 +1.91 -15.54 3190.04
马来西亚 .KLSE 1431.55 -16.44 -1.14 -5.75 1518.91
泰国 .SETI 984.18 17.00 +1.76 -4.70 1032.76
印尼 .JKSE 3647.05 9.86 +0.27 -1.52 3703.51
菲律宾 .PSI 4227.88 -33.71 -0.79 +0.64 4201.14
越南 .VNI 383.31 -0.04 -0.01 -20.91 484.66
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(完)
--编译 田建华;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。