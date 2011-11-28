〔伦敦美债〕长期公债收益率大幅上升,受意大利有望获救助报导影响

路透伦敦11月28日电---美国长期公债收益率(殖利率)周一连同股市大幅上扬,因意大利有望获得帮助,尽管此前国际货币基金组织(IMF)否认其在与意大利当局洽商援助事宜.

指标10年期美国公债收益率US10YT=RR上升9.6个基点,报2.06%.30年期公债收益率US30YT=RR跳升10个基点,报3.02%.美国股指期货SPc1 DJc1 NDc1显示华尔街股市今日料高开逾2%.德国公债期货FGBLc1也下跌34个跳动点.

"股市在走高,欧元/美元在走高,今天风险偏好有所改善."

他还表示,投资者周末已经做多美国公债,而随着而来的下跌已经触发了停止单.在此背景下,IMF否认研究援助意大利不足以引发美国公债市场反弹.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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