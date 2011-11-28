〔国际油市〕亚洲石脑油实货跨月价差触及五周高位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月28日电---周一亚洲石脑油价格接近一周半高点,实货跨月价差触及五周高位,因卖家寄望未来需求小幅升温.
但是其他一些交易商更为谨慎,表示只要中国塑料需求仍迟缓,则台湾和日本的裂解厂将不会有动力全产能开工.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)周日因停电关闭一年产能45万吨的裂解设备,这将导致减少一MR(medium-range)船型船货需求.交易商预计该设备将关闭一周左右.
"尽管一艘船货规模不大,但此时正值市场疲软."一交易员表示.
另外韩国Samsung Total买入一MR船型船货,成本加运费价为较日本现货报价每吨低0.25-0.50美元.
日本公开规格1月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨6.50美元至每吨873.00美元.
1月上半月和2月上半月跨月互换价差走阔至正价差每吨1.00美元,为10月21日以来最高.
1月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK小涨0.87美元,至每吨59.78美元.
油品 价格 上日价格 变动
2012年1月石脑油NAF-1H-TYO 872.50/873.50 866.50 +6.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 94.53/94.63 93.86 +0.72
97号现货汽油GL97-SIN 111.34/111.44 111.59 -0.20
95号现货汽油GL95-SIN 109.70/109.80 109.95 -0.20
92号现货汽油GL92-SIN 108.15/108.25 108.40 -0.20
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 13.57/13.67 13.94 -0.32(完)
--编译 田建华;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。