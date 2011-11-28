〔国际油市〕亚洲石脑油实货跨月价差触及五周高位

路透新加坡11月28日电---周一亚洲石脑油价格接近一周半高点,实货跨月价差触及五周高位,因卖家寄望未来需求小幅升温.

但是其他一些交易商更为谨慎,表示只要中国塑料需求仍迟缓,则台湾和日本的裂解厂将不会有动力全产能开工.

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)周日因停电关闭一年产能45万吨的裂解设备,这将导致减少一MR(medium-range)船型船货需求.交易商预计该设备将关闭一周左右.

"尽管一艘船货规模不大,但此时正值市场疲软."一交易员表示.

另外韩国Samsung Total买入一MR船型船货,成本加运费价为较日本现货报价每吨低0.25-0.50美元.

日本公开规格1月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨6.50美元至每吨873.00美元.

1月上半月和2月上半月跨月互换价差走阔至正价差每吨1.00美元,为10月21日以来最高.

1月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK小涨0.87美元,至每吨59.78美元.

油品 价格 上日价格 变动

2012年1月石脑油NAF-1H-TYO 872.50/873.50 866.50 +6.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 94.53/94.63 93.86 +0.72

97号现货汽油GL97-SIN 111.34/111.44 111.59 -0.20

95号现货汽油GL95-SIN 109.70/109.80 109.95 -0.20

92号现货汽油GL92-SIN 108.15/108.25 108.40 -0.20

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 13.57/13.67 13.94 -0.32(完)