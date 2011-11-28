更正:〔德国数据〕11月CPI初值较前月持平,较上年同期上升2.4%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(更正:去掉标题中缀字"上升"两字以明确文意)
路透柏林11月28日电---德国统计局周一公布初步数据显示,德国11月通胀率同比稍稍下降,11月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.4%,符合预期.10月则为较上年同期上涨2.5%.
数据还显示,德国11月CPI初值较上月持平,同样符合预估.10月亦为较前月持平.
另外,德国11月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升2.8%,路透预估为上升2.7%.11月HICP较前月持平,预估为下滑0.1%.
统计局的初值数据是根据德国六个州提供的数据计算得出,这六个州的人口占该国总人口的一半以上.
11月CPI终值将在12月9日公布.(完)
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--编译 王洋;审校 田建华
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