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市场报道 | 2011年 11月 28日 星期一 21:36 BJT

〔表格〕美国芝加哥联邦储备银行公布10月中西部制造业指数为85.5

路透芝加哥11月28日电---美国芝加哥联邦储备银行周一公布,10月中西部制造业指数为85.5,9月修正後为84.9.

以下为详细数据:(基期为2007年)

10月 9月 8月

指数 85.5 84.9 84.8 (完)

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--编译 田建华;审校 王洋

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