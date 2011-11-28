〔国际油市〕亚洲柴油裂解价下跌,因需求保持低迷

路透新加坡11月28日电---亚洲柴油裂解价差周一连续第六个交易日下跌,因基本面依旧低迷,没有迹象表明印尼和越南有现货买兴.

12月柴油裂解价差下跌0.31美元至每桶18.20美元.

交易员表示,欧洲和亚洲对柴油的需求低迷,托克对实货柴油的买盘也在减弱,这些是柴油裂解价差下跌的主要原因.

一位消息人士说:"托克的买盘一直是柴油裂解价差的主要提振因素,因此现在主要是自我修正."

自11月初以来,托克买进405万桶含硫为0.5%的柴油,这对该级别的柴油形成提振.但贸易商似乎已放缓了对实货的购买,上周五和周一都未购买.

12月航煤裂解价差跌0.43美元至19.56美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 124.83 125.23 125.03 125.05 -0.02 -0.02

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 124.36 124.76 124.56 124.15 0.41 0.33

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 125.51 125.91 125.71 125.05 0.66 0.53

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 126.11 126.51 126.31 125.75 0.56 0.45

12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 124.08 123.85 0.23 0.19

1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 123.63 123.40 0.23 0.19