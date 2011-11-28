〔国际油市〕燃料油近月合约走坚,受点价兴趣持续支撑

路透新加坡11月28日电---亚洲燃料油近月合约周一连续第四个交易日走坚,因短期点价兴趣令近月跨月价差处在深度逆价差期间.

如同过去一周的大部分时间里的那样,近月合约的支撑依旧强劲,前三个跨月价差合约-12月/1月、1月/2月和2月/3月的成交量均高于10万吨.

尽管支撑强劲,但交易员表示,在1月点价月份来临之际市场基本面趋弱,因届时流入船货将更为平衡.

一家在新加坡的亚洲交易商说:"目前支配短期市场的是巨大的看涨点价兴趣,大部分市场参与者仅仅是希望通过已经建立起来的盈利仓位来点价."

"但市场将不会像过去两个月那样那麽强劲,这在12月/1月和1月/2月的巨大差距中已经完全得以显现出来."

12月燃料油裂解价差贴水走阔0.23美元至4.28美元.1月合约则走弱0.21美元至每桶较迪拜原油贴水4.79美元.

180-cst燃料油上涨1.05美元,报每吨672.10美元.380-cst燃油上涨1.45美元,报每吨657.75美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 672.00 672.20 672.10 671.05 1.05 0.16

现货380CST燃料油 FO380-SIN 657.50 658.00 657.75 656.30 1.45 0.22

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 672.00 674.00 673.00 674.00 -1.00 -0.15

380CST船用燃料油升水 14.50 16.00 15.25 17.70 -2.45

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 13.50 13.90 13.70 13.45 0.25 1.86

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 13.25 13.50 13.38 13.38 0.00 0.00