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市场报道 | 2011年 11月 28日 星期一 22:44 BJT

〔美国股市〕大幅开高,因有望出台解决欧债危机的新提议

路透纽约11月28日电---美国股市周一大幅开高,因市场寄望欧洲将出台解决债务危机的新提议.

零售股大涨,因感恩节长周末销售强劲,标普零售股指数.RLX跳升3.4%.

道琼工业指数.DJI大涨274.96点,或2.45%,报11,506.74点.标准普尔500指数.SPX劲扬29.67点,或2.56%,报1,188.34点.Nasdaq综合股价指数.IXIC跳升71.02点,或2.91%,报2,512.53点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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