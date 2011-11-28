版本:
中国
商品期货 | 2011年 11月 29日 星期二 00:07 BJT

〔USDA报告〕11月24日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透11月28日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 11/24/11 11/17/11 11/17/11 11/25/10

初值 修正值 前值

小麦 15,392 13,721 11,597 22,425

燕麦 28 30 30 15

大麦 12 12 12 8

玉米 30,596 37,834 37,567 32,350

高粱 815 970 970 173

大豆 41,406 40,871 40,762 63,579

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 517,884 553,863

燕麦 295 59

大麦 5,572 4,372

玉米 353,816 417,394

高粱 22,041 35,641

大豆 396,175 590,631

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

更多 商品期货

热门文章

编辑推荐

文章推荐