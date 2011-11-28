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债券 | 2011年 11月 29日 星期二 00:38 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.070%,投标倍数为4.61

路透华盛顿11月28日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.070

中值 0.065

低值 0.040

投资 0.071

价格 99.964611

高值得标比率 50.77%

投标倍数 4.61

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 27,000,612,100

总投标 124,401,708,500

竞争性投标得标 25,366,903,600

非竞争性投标得标 633,708,500

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/12/01

到期日 2012/05/31

CUSIP码 9127953S8

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 于春红

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