〔欧元债市〕欧元区二线国家公债获喘息机会,因预计IMF将伸出援手

* 国际货币基金组织(IMF)否认了将援助意大利的传言

* 意大利公债收益率下降,但跌势看似将短暂

* 比利时和意大利公债标售中,得标利率上升

路透伦敦11月28日电---欧元区负债最沉重国家公债面临的压力周一减弱,因预计决策者在拿出解决危机方案方面正取得进展,不过人们仍对方案细节能否很快公布存疑.

意大利公债收益率下跌,周末意大利新闻报报导称,IMF正在准备向意大利提供最多6,000亿欧元的救助计划,但IMF一位发言人否认了这一报导.

这一数字远高于IMF目前总计的可供借贷的资金量,料收益率回落之势可能暂,在周二意大利最多标售80亿欧元公债前,意大利公债收益率依然承压.

交易商称,这一举动反应了一些短线市场人士在欧元区重要峰会前,在流动性越加紧张的市场中进行平仓.长线投资者鲜有参与其中,暗示了"风险"意愿改善短暂本质.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB跌4.5个基点,至7.28%,两年期公债收益率IT2YT=TWEB下滑约80个基点,至7.20%.

上周比利时公债收益率在二级市场大涨,且上周五标准普尔调降该国信用评等後,今天比利时在标售最多20亿欧元较长期公债时,其较可比德债收益率差亦较高.

比利时公债收益率在其标售公债後进一步下滑,10年期公债收益率BE10YT=TWEB下跌30个基点,至5.61%,比利时10年期公债较可比德债收益率差从标售前的350个基点缩窄至337个基点.

德国公债延续上周跌势.

德债期货FGBLc1尾盘跌28个跳动点,至133.84,接近10月底以来的最低水准.

德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB涨5个基点,至2.25%.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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