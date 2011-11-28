〔欧洲汇市〕英镑兑美元因风险意愿抬头而上涨,料英政府称经济前景黯淡

* 英镑兑美元上涨,受助于欧元走强

* 英镑兑美元升向1.56美元将遭遇阻力,更多QE预期令英镑承压

* 英镑因预算声明将可能遭受卖压

路透伦敦11月28日电---英镑兑美元周一从七周低位反弹,跟随股市升势,因风险人气显示一些改善迹象,尽管因预料英国政府下调经济预期,英镑或将遭遇沽压.

英镑兑美元上涨1%至日内高位1.5595美元,之後回吐部份升幅,尾盘上升0.6%,至1.5542美元.

市场人士称,英国央行决策者在英国国会财政委员会听证会上说或需购买更多资产以提振英国经济增长的言论,扶助限制英镑升幅.

周二英镑可能进一步承压,当天英国政府将发表秋季预算声明.鉴于英国经济复苏步履蹒跚的迹象持续出现,市场预料政府的声明将大幅下调英国经济增长预估.

Forex.com的研究部主管Kathleen Brooks说,"明日英国财政大臣的预算声明料将黯淡,且周三英国将举行罢工.英镑在升向1.56美元水平之前,看来投资人将感到焦虑不安."

市场人士警告,英国公共部门工人计划在周三举行全国罢工,如果呼吁罢工的英国工会怀疑政府大举推行的撙节举措在未来会否成功,这或打压外国投资者对英国资产的人气.

英国工业联盟(CBI)周一公布,英国11月零售销售差值为负19,创下2009年3月来最低.预估为负13.[ID:nCN1246720]数据对英镑无甚影响.

稍早英镑跟踪欧洲股市和欧元上涨,因投资者买入被视为较高风险的货币和资产,受助于投资者寄望欧盟领导人正展开更积极行动解决欧债危机的乐观情绪.

欧元兑英镑EURGBP=D4上升0.1%,报0.8579英镑,从日内高位0.8615英镑回落,交易商称有月底买家需求.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]