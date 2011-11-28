〔美国债市〕投资级公司债新债发行踊跃,欧洲和美国零售情况令人鼓舞

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约11月28日电---有关解决欧洲债务危机取得进展以及美国零售销售令人鼓舞的消息促使周一在感恩节後美国投资级别公司债新债发行踊跃,其中包括来自加拿大和英国的企业发行扬基债.
官方人士称,德国和法国正在探讨深化欧元区国家财政整合的激进措施,因意识到或可能无法获得欧盟国家对修改欧盟条约的全面支持.[ID:nCN1244520]
消息带动信贷市场周一早大涨,此间市场则有七宗新债进场.
美国感恩节後的黑色星期五(Black Friday)周末零售商录得创纪录的销售,这也提振了投资人人气.
早盘尾段,CDX IG17收窄约7个基点,报139.50,CDX HY17升约1.75个基点,报89.125.(完)
--编译 李军;审校 于春红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
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路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。