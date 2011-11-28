〔美国债市〕投资级公司债新债发行踊跃,欧洲和美国零售情况令人鼓舞

IFR纽约11月28日电---有关解决欧洲债务危机取得进展以及美国零售销售令人鼓舞的消息促使周一在感恩节後美国投资级别公司债新债发行踊跃,其中包括来自加拿大和英国的企业发行扬基债.

官方人士称,德国和法国正在探讨深化欧元区国家财政整合的激进措施,因意识到或可能无法获得欧盟国家对修改欧盟条约的全面支持.[ID:nCN1244520]

消息带动信贷市场周一早大涨,此间市场则有七宗新债进场.

美国感恩节後的黑色星期五(Black Friday)周末零售商录得创纪录的销售,这也提振了投资人人气.

早盘尾段,CDX IG17收窄约7个基点,报139.50,CDX HY17升约1.75个基点,报89.125.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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