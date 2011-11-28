〔英国债市〕英债表现出众,决策者称有扩大量化宽松规模的可能性

* 12月英债期货表现远胜可比德债

* 英国央行决策者称可能进一步实施量化宽松计划

* 德债回落,股市上扬,因欧债危机解决进程将向前推进的希望升温

路透伦敦11月28日电---英债期货周一表现远胜可比德债,之前英国央行决策者称存在向英国疲弱经济注入更多资金的可能性,且经济合作暨发展组织(OECD)警告英国再陷衰退的风险,抵销了欧元区更为乐观消息的影响.

英国央行上月扩大量化宽松(QE)政策规模至2,750亿英镑,决策者称,可能需要采取进一步行动提振成长,并防止通胀降至2%目标之下.

策略师称,在周二财政大臣奥斯本公布最新预算和成长预期前,经合组织对英国的低迷前景评估,以及有关进一步实施QE的讲话支撑英债.

12月英债期货FLGZ1收涨65个跳动点,报130.36,可比德债期货FGBLZ1回落24个跳动点.英国股市.FTSE收盘劲扬2.87%,欧洲股市.FTEU3跳升3.63%.

英国央行总裁金恩警告称,欧元区危机令英国成长前景较之三个月前大幅转弱,未来六个月英国成长将基本持稳.

央行决策者费希尔表示,可能需要进一步扩大量化宽松政策规模,而威尔则表示,"扩大资产购买规模的可能性很高".

之前,经合组织称,英国央行可能不得不在2012年初之前将量化宽松计划规模从2,750亿英镑扩大至4,000亿英镑.

市场走势震荡,分析师称,有关欧元区取得进展的传言提振股市,损及德债的避险吸引力.

现货市场,英国10年期公债收益率回落3个基点,至2.28%,与可比德债收益率差收窄略低于零.

英国财政大臣奥斯本料将在周二公布最新的成长和借款预期.

预计奥斯本将不得不承认政府将无法实现在2015年前消灭结构性预算赤字的目标,因经济前景较3月份预算报告更加疲弱.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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