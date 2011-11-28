〔欧洲股市〕劲扬3.6%为一个月最大升幅,寄望欧洲将推出危机新解决方案

* 泛欧绩优股指数300指数收涨3.6%,为一个月最大单日升幅

* STOXX欧洲600银行股指数暴涨5.7%

* 成交清淡,部分投资人认为升势为技术性

路透伦敦11月28日电---欧洲股市周一录得一个月最大单日升幅,银行和保险股领涨,因市场寄望于欧洲领导人将在下周峰会前拿出扶助解决欧债危机的新举措.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3劲扬3.6%,报940.88点,为逾一周最高收位,且录得10月27日以来最大单日涨幅.不过,该指数11月迄今仍累积回落5.5%.成交较90日均值低约15%.

权重的银行股再度成为对股指拖累最大的板块.法国巴黎银行(BNPP.PA)大涨10.3%.STOXX欧洲600银行股指数.SX7P跳升5.7%,但年内仍回落36.5%,因数家银行不得不冲所持减欧元区外围公债价值.

对欧元区外围公债有敞口的法国安盛保险(Axa)(AXAF.PA)激升13.1%.

德法两国加大力度促使相关当局拒绝接受违反欧盟规定的欧元区成员国预算.欧元区财长会议将于周二举行,届时将批准扩容欧洲金融稳定工具(EFSF)以扶助防止危机在债市扩散的计划细节.

不过,部分策略师仍对危机解决的希望存疑,他们称,成交量低迷,以及近期市场疲弱吸引买家入市是今日市场大涨的主要因素.

"任何好消息总是会产生正面的影响.市场一直有逢低吸纳买盘.过去数周,市场超卖,部分与经济周期密切相关的个股看似在消化最严重的担忧,"Invesco Perpetual的基金经理Erik Esselink称.该公司管理着50亿欧元的资产.

英国富时100指数.FTSE跳升2.87%,报5,312.76点;德国股市DAX指数.GDAXI急升4.6%,报5,745.33点,法国CAC-40指数.FCHI暴涨5.46%,报3,012.93点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI