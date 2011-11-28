〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,受技术性反弹和美元下跌影响

路透芝加哥11月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高约1.5%,从上周跌至的13个月低位反弹,因美元下跌,交易商指因人们乐观看待欧债危机走势.

在下周欧盟峰会前,美元因欧债危机有望获得进展而下跌.美元疲弱使全球范围内以美元计价的谷物价格更有竞争力.

但在谷物和大豆期货回吐稍早升势之际,美元扳回跌幅,因交易商质疑欧洲采取决定性行动的可能性.

上周1月大豆合约跌至去年10月以来最低近月价格11.02-3/4美元后,似乎呈超卖状态.

南美作物产区良好的天气情况影响着市场.Global Weather Monitoring气象专家John Dee称,巴西南部干燥地区本周可能将迎来降雨.

作物分析机构Agroconsult将2011/12年巴西大豆产量预估从此前的7,380万吨上调至7,480万吨.

美国农业部公布,上周美国大豆出口检验数量为4,140.6万蒲式耳,处于4,000至4,500万蒲式耳的预估区间内.

根据中国商务部周末公布的最新预估,中国11月大豆进口量料增至563万吨,10月实际到货数量为381万吨.

中国国家粮食局周一发布通知称,国家临时存储大豆挂牌收购价格为每吨4,000元人民币,收购期限为2011年11月23日至2012年4月30日.[ID:nCN1246170]

CBOT-1月大豆合约SF2涨14-1/2美分,每蒲式耳11.21美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1上扬0.68美分,至每磅48.91美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1上涨5.1美元,报每吨287.8美元.

今日CBOT大豆预估成交量为147,221口,豆油为128,608口,豆粕为81,657口.

以下为CBOT农产品期货在1951GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 598.50 8.50 1.4% -4.8%

CBOT大豆Sc1 1121.00 14.50 1.3% -19.6%

CBOT豆粕SMc1 287.80 5.10 1.8% -22.3%

CBOT豆油BOc1 48.91 0.68 1.4% -15.3%

CBOT小麦Wc1 593.00 4.00 0.7% -25.3%

CBOT稻米RRc1 1414.50 -9.00 -0.6% 1.1%

欧盟小麦BL2X1 180.25 -0.75 -0.4% -28.6%

道琼工业指数.DJI 11,493 261 2.3% -0.7%

现货金XAU= 1706.60 27.45 1.6% 20.2%

欧元/美元EUR= 1.3301 -0.0017 -0.1% -0.3%

美元指数.DXY 79.2710 -0.4150 -0.5% 0.3%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1809 2 0.1% 2.0%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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