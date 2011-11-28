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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 05:55 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货小幅收升,因美元下跌及股市大涨

路透芝加哥11月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周一小幅收升,交易商说因美元下跌及股市上涨,引发一轮温和的回补空头.

不过,小麦的收位远低于早盘触及的日内高位,因美元缩减跌幅,增加美国商品的压力.

尽管外围市场提供支持,但指标CBOT-12月软红冬麦WZ1因基本面利空而仍然接近五个月低位.

美国出口需求缓慢令小麦市场承压.

俄罗斯小麦出口价格下跌,因出口市场的竞争加剧.

指标CBOT-12月软红冬麦WZ1收升1/4美分,报每蒲式耳5.74-3/4美元.

CBOT小麦预估成交量为78,959口.(完)

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--编译 利棣儿;审校 李军

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