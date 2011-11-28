〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货小幅收升,因美元下跌及股市大涨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥11月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周一小幅收升,交易商说因美元下跌及股市上涨,引发一轮温和的回补空头.
不过,小麦的收位远低于早盘触及的日内高位,因美元缩减跌幅,增加美国商品的压力.
尽管外围市场提供支持,但指标CBOT-12月软红冬麦WZ1因基本面利空而仍然接近五个月低位.
美国出口需求缓慢令小麦市场承压.
俄罗斯小麦出口价格下跌,因出口市场的竞争加剧.
指标CBOT-12月软红冬麦WZ1收升1/4美分,报每蒲式耳5.74-3/4美元.
CBOT小麦预估成交量为78,959口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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