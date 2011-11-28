〔纽约期市〕期糖和罗布斯塔咖啡上扬,受助于外围市场宏观强势

路透纽约/伦敦11月28日电---期糖和罗布斯塔咖啡期货周一小幅上扬,受助于空头回补买盘,市场乐观认为欧元区解决债务危机的磋商可能最终将有所进展.

但阿拉比卡咖啡跌至两年半低位,主要西非种植区收割所造成的冲击盖过了欧债危机最新消息引发的乐观情绪.

洲际交易所(ICE)-3月原糖期货SBH2涨0.22美分,收报每磅23.12美分.伦敦3月白糖期货LSUH2升2.90美元,收于每吨601.10美元.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货KCH2跌4.75美分,或2%,收报每磅2.278美元,盘中上扬5.85美分,触及2.384美元的日高.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCH2上扬24美元,收于每吨1,952美元.

"咖啡和期糖市场看似因外围市场的宏观强势受益,"Country Hedging Inc的高级分析师Sterling Smith称.

巴克莱资本在一份商品报告中指出,"价格走坚,受助于对欧债形势的略微向好的宏观经济信心."

Smith称,对欧洲会否再度令人失望的忧虑犹存.

交易商称,伦敦罗布斯塔咖啡期货大涨逾5%,至六周高位,受助于基金回补空头,引发全球最大生产国越南抛售.

阿拉比卡咖啡期货逆转走势收跌,受累于投机客获利了结,在12月合约跌穿前日收盘价2.3255美元后,跌势加速.

原糖期货从上周触及的五个半月低位反弹,交易商关注印度出口政策的最近变化,料该国政府将于周二公布出口范围的具体规定.

ICE-3月可可期货CCH2收低17美元,至每吨2,364美元,此为次月合约自2009年5月来最低结算价.伦敦3月可可期货LCCH2跌20英镑,收于每吨1,516英镑,盘中触及合约低位1,513英镑.(完)