〔全球金市〕欧洲希望推动金价上扬2%,录得三周最大单日涨幅

* 金价上扬2%至一周高位,可能录得三周最大单日涨幅

* 欧洲经济乐观情绪推高金价,股市劲扬

* 黄金与标普指数的正联动关系为六个月最强

路透纽约/伦敦11月28日电---金价周一攀升2%,至每盎司1,700美元之上,为三周来最大单日涨幅,受欧洲可能出台解决欧债危机新提议的希望推动上扬.

黄金与股市齐涨,之前德法两国加大力度促使相关当局拒绝接受违反欧盟规定的欧元区成员国预算.欧元区财长会议将于周二举行,届时将批准扩容欧洲金融稳定工具(EFSF)以扶助防止危机在债市扩散的计划细节.

金价过去七日在平盘上下拉锯,今日大涨,股市,油市和商品市场全面上扬,且美元因投资者风险意愿改善而走软.

部分分析师称,黄金未来仍可能遭抛售,除非能因经济不确定性重获其避险吸引力.疲弱的技术面前景可能也将限制金价涨幅.

1901 GMT,现货金XAU=上扬1.9%,至每盎司1,710.38美元.

黄金期权的25日隐含波动率跌至约一个月最低,交易商称,这暗示部分投资者预期期金走势将更加稳定,陷于区间内.

现货银XAG=跟随金价上扬3.6%,报32.15美元.

今日稍早,金价触及一周高位1,719.89美元,接近上周初触及的关键技术支撑位100日移动均线.

金价与标普500指数间的正联动关系为六个月来最紧密.25日联动系数高于0.5,为5月底以来最高.

美国12月期金GCZ1收高25.10美元,报1,710.80美元.汤森路透初步数据线显示,成交量较30日均值高出约三分之二,部分归因于在周三12月合约首个交割通知日前的合约展期操作.

投资者可能密切关注周二举行的欧元区财长会议,会上将批准该地区救助基金运作的细节.一旦获得批准,将为4,400亿欧元救助基金扩容铺路.

现货铂金XPT=上扬0.6%,报每盎司1,534.48美元.现货钯金XPD=升2.1%,报每盎司574.20美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1710.80 25.10 1.5 1684.00 1722.40 152,480

COMEX白银期货 SIZ1 32.161 1.147 3.7 31.245 32.285 37,215

COMEX铂金期货 PLF2 1539.50 6.40 0.4 1536.00 1567.50 4,646

COMEX钯金期货 PAZ1 578.35 8.25 1.4 565.60 595.00 3,618

现货金 XAU= 1710.38 31.23 1.9 1681.20 1719.89

现货银 XAG= 32.150 1.120 3.6 31.100 32.300

现货铂金 XPT= 1534.48 9.77 0.6 1540.25 1562.25

现货钯金 XPD= 574.20 11.95 2.1 567.50 593.22

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=