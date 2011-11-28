〔纽约期市〕ICE期棉微升,受宏观经济面利好消息支撑

路透纽约11月28日电---期棉周一小幅收高,分析师表示,涨势受散户买盘扶助,但期棉盘初涨势熄火,令合约脱离盘中高位.

洲际交易所(ICE)3月期棉CTH2升0.48美分,收报每磅91.35美分.合约盘中交投于90.85-92.81美分,与上周五交投区间90.01-91.89美分接近.

汤森路透数据初步显示,周一总成交量超过9,600口,较30日均值低近60%.

"我认为反弹是因美元走软,且外围市场强劲.然後这股走势失去动能,"棉花市场独立分析师Mike Stevens表示.

全球股市和大宗商品市场同样走强,因投资者愈发乐观相信欧洲领导人已准备好解决这场延宕已久的债务危机.

交易商表示,过去几周来中国的买单也给期棉带来了部分支撑.

交易所数据显示,截至11月25日,期棉未平仓合约为137,009口,上日为136,858口.

洲际交易所数据显示,上周五总成交量为8,547口,上日为14,825口.(完)