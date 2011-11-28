〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,因出现技术性反弹且美元走低

路透芝加哥11月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高,从上周五挫至的近八周低位反弹,因投资者寄望欧元区将制定一套抑制债务危机的计划,使美元下跌.

美元下滑,因投资人希望下周欧盟峰会举行前有关主权债务危机的努力将取得进展.美元疲弱使以美元计价的谷物价格在全球范围内更有竞争力.

不过美元缩减其跌幅,而谷物价格从高位回落,因交易商怀疑欧洲决策者会采取果断行动的可能性.

CBOT玉米价格跌至每蒲式耳6美元以下.目前交易商等待新的出口需求的信号.

美国农业部公布,最新一周美国玉米出口检验数量为3,059.6万蒲式耳,介乎2,700-3,100万蒲式耳的市场预期区间.

周三是CBOT-12月合约期货的首个交割通知日,但交易商预计没有玉米合约交割.

CBOT-12月玉米合约CZ1收升9-1/4美分,报每蒲式耳5.91-3/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为428,445口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]