〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,因出现技术性反弹且美元走低

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥11月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高,从上周五挫至的近八周低位反弹,因投资者寄望欧元区将制定一套抑制债务危机的计划,使美元下跌.
美元下滑,因投资人希望下周欧盟峰会举行前有关主权债务危机的努力将取得进展.美元疲弱使以美元计价的谷物价格在全球范围内更有竞争力.
不过美元缩减其跌幅,而谷物价格从高位回落,因交易商怀疑欧洲决策者会采取果断行动的可能性.
CBOT玉米价格跌至每蒲式耳6美元以下.目前交易商等待新的出口需求的信号.
美国农业部公布,最新一周美国玉米出口检验数量为3,059.6万蒲式耳,介乎2,700-3,100万蒲式耳的市场预期区间.
周三是CBOT-12月合约期货的首个交割通知日,但交易商预计没有玉米合约交割.
CBOT-12月玉米合约CZ1收升9-1/4美分,报每蒲式耳5.91-3/4美元.
今日CBOT玉米预估成交量为428,445口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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