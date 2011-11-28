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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 05:13 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数劲扬2.59%,Nasdaq指数暴涨3.52%

路透纽约11月28日电---美国股市周一大涨,从七日连跌中反弹,投资者利用欧洲领导人解决欧债危机的最新努力作为空头回补的机会.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI劲扬291.23点,或2.59%,报11,523.01点;标准普尔500指数.SPX急升33.88点,或2.92%,至1,192.55点.Nasdaq指数.IXIC大涨85.83点,或3.52%,至2,527.34点.(完)

--编译 母红;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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