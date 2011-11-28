〔美国债市〕机构债较可比公债利差收窄,因风险交易抬头

IFR纽约11月28日电---美国机构债与可比公债利差周一收窄1至3个基点,因公债收益率(殖利率)上升及互换利差收窄,不可回赎机构债整体资金流动不旺.根据TRACE,总计53.18亿美元,3,167宗交易,其中不可回赎债总计17亿美元.

总体买需较好,因浮现月底调整头寸,鉴于来自指数相关帐户的存续期延长的需要,公债收益率上升使绝对收益率更具吸引力.

11月机构债指数的存续延长从最初延长的0.09年修正至延长0.10年,大于10月的0.08年,去年11月为0.06年,11月均值为0.08年.

投资者对较廉价的旧的不可回赎机构债特别感兴趣,相比可比公债,五至七年的旧的机构债价格越来越低廉.投资人对中期债的兴致扶助房利美续发五年期债券得到强劲需求.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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