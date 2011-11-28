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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 05:27 BJT

〔USDA报告〕截至11月27日当周美国作物生长报告摘要(表)

路透华盛顿11月28日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

一周截至日 11/27/11 11/20/11 11/27/10 五年均值

冬麦生长状况

- 优 7 7 8 --

- 良 45 43 39 --

- 普通 35 34 36 --

- 差 9 10 13 --

- 很差 4 6 4 --

棉花收割率 92 84 90 82

冬麦出芽率 92 87 93 92 (完)

浏览USDA报告的相关新闻,请点选[USDA-CMN]

--编译 于春红;审校 李军

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