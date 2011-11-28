〔美国债市〕长债价格下跌,因欧债危机有望解决且美假期零售销售强劲

* 德国、法国试图收紧预算控制

* IMF发言人否认有关意大利救援方案的报导

* 美国零售商感恩节周末销售创纪录

路透纽约11月28日电---美国长期公债价格周一下滑,因有迹象显示欧洲债务危机的解决取得进展,且美国零售销售强劲.

投资者受到激励,风险胃纳有所回暖,因有报导称德法两国正"集中"制定方案建立欧元区财政联盟--许多人认为,只有采取这种措施才能避免欧元区破裂.

此前意大利一份报纸称,国际货币基金组织(IMF)正准备救援意大利,进一步提振投资者情绪,令美国公债收益率(殖利率)升至两周高位.

IMF随後否认存在此类方案.

但有关欧元区危机解决方案的冀望,辅以美国感恩节周末零售销售强劲的报导,令美国股市走强,三大股指升逾2%,避险资产魅力消减.

"黑色星期五销售强劲、有关IMF对意大利的6,000亿欧元救援方案以及德国愿发行欧元区共同债券的传闻拖累美国公债价格下跌,"CRT Capital公债策略主管David Ader表示.

10年期美国公债收益率盘中高见2.08%,为11月14日来最高,但随後回吐大部分涨幅.

10年期公债收益率尾盘报1.967%,上周五则为1.97%.而10年期美国公债价格微跌1/32.

30年期美国公债价格US30YT=RR跌5/32,收益率报2.93%,高于上周五尾盘的2.92%.

但两年期美国公债价格US2YT=RR升1/32,收益率为0.26%.

"过去两周投资者变得异常悲观,之後他们想,'情况可能没有我们认为的严重',"一位驻纽约的交易商称,"但我认为上午的波动并不十分巨大,且因此今日下午的回落幅度也相对较小."

凸现快速解决欧元区危机所面临的挑战,一位国际货币基金组织(IMF)发言人否认了意大利新闻报有关IMF将以4-5%的利率向意大利提供多至6,000亿欧元援助贷款,以给该国18个月喘息期的报导.

另外,根据一行业组织提供的数据,美国零售商在感恩节长周末实现创纪录的524亿美元销售额,较上年同期跳增16.4%.

公债价格未受今日公布的数据影响.数据显示,美国10月新屋销售增长,房屋供应降至自去年4月以来的最低水平.新屋销售年率较上月增长1.3%,至30.7万户,为五个月来最大增幅,但数据不及分析师预期.

尽管交投震荡,公债自月初以来基本陷于区间内,因投资者关注欧债危机情势的发展,并臆测最终的结果.

周五,市场关注点至少部分会转移至美国政府11月非农就业报告.

"周五,将公布最重量级的经济数据--就业报告,报告将决定未来几周的市场的走向,"Morgan Keegan驻孟菲斯的固定收益部董事总经理Kevin Giddis表示.

路透调查得出的分析师预期中值为就业岗位增加12.2万个,10月增加8万个.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-32/32 (+01/32) 0.258

五年期公债US5YT=RR 99-25/32 (+02/32) 0.923

10年期公债US10YT=RR 100-09/32 (-02/32) 1.971

30年期公债US30YT=RR 103-29/32 (-04/32) 2.928 (完)

--编译 梁睿雪/母红;审校 李军

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