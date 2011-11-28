〔美国股市〕ADR反弹,欧系银行股ADR涨幅居前

路透纽约11月28日电---在美上市的欧洲银行业存托凭证(ADR)周一反弹,标准普尔500股指则在连跌七日後触及转折点.

此前意大利一报纸报导国际货币基金组织(IMF)正准备向意大利提供规模最高达6,000亿欧元的救援方案.IMF否认了该报导.而报导引发股市大涨.

美国股市周一大涨,从七日连跌中反弹,投资者利用欧洲领导人解决欧债危机的最新努力作为空头回补的机会.[.NCN]

欧洲银行股ADR中,荷兰国际集团(ING)(ING.N)大涨12.1%至7.02美元,而德意志银行(DB.N)亦上升,至35.18美元.

这扶助纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR上扬4.02%.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR升3.91%.标普500指数涨2.92%.

大宗商品价格大涨,同样扶助自然资源类股ADR.巴西淡水河谷(VALE.N)升4.1%至22.80美元.

亚洲企业ADR涨幅同样居前.野村控股(NMR.N)涨3.73%,报3.06美元.

纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS升3.66%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA上扬3.83%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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