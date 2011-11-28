〔美国股市〕ADR反弹,欧系银行股ADR涨幅居前

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约11月28日电---在美上市的欧洲银行业存托凭证(ADR)周一反弹,标准普尔500股指则在连跌七日後触及转折点.
此前意大利一报纸报导国际货币基金组织(IMF)正准备向意大利提供规模最高达6,000亿欧元的救援方案.IMF否认了该报导.而报导引发股市大涨.
美国股市周一大涨,从七日连跌中反弹,投资者利用欧洲领导人解决欧债危机的最新努力作为空头回补的机会.[.NCN]
欧洲银行股ADR中,荷兰国际集团(ING)(ING.N)大涨12.1%至7.02美元,而德意志银行(DB.N)亦上升,至35.18美元.
这扶助纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR上扬4.02%.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR升3.91%.标普500指数涨2.92%.
大宗商品价格大涨,同样扶助自然资源类股ADR.巴西淡水河谷(VALE.N)升4.1%至22.80美元.
亚洲企业ADR涨幅同样居前.野村控股(NMR.N)涨3.73%,报3.06美元.
纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS升3.66%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA上扬3.83%.(完)
--编译 梁睿雪;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。