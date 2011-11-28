〔纽约汇市〕欧元因寄望欧债解决方案而上涨,但将遭遇多重阻碍

* 欧盟财长和欧盟峰会举行前,欧元上涨

* IMF否认与意大利讨论提供援助贷款计划

* 投机者在最近一周增加美元多头头寸

* 投资人持谨慎态度,聚焦在公债标售

路透纽约11月28日电---欧元周一从七周低位反弹,因寄望解决欧洲主权债危机的努力将取得进展,但如果欧元区即将举行的关键会议为决策者采取果断行动的可能性蒙上阴霾,欧元升幅或证明是短暂的.

意大利和西班牙本周标售大量公债,欧元区财长周二开始举行会议会议,欧洲央行将在12月8日宣布政策决定,以及12月9日将举行欧盟峰会,这些事件将是推动欧元和风险货币走势的关键因素.

稍早有报导称国际货币基业组织(IMF)准备向意大利提供资金,但IMF否认了这一报导.消息最初激励投资人出脱欧元的空头头寸.但有关德国和法国计划促使相关机构加快制定收紧欧元区国家财政纪律新条款的消息令欧元动能基本得以维持.

官员称,德法两国正研究确保欧元区国家更深入和更快速地进行财政整合的激进方法.