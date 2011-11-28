〔加拿大汇市〕加元/美元走强,受助于欧债前景乐观情绪

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多11月28日电---加元兑美元周一从七周低位反弹收涨,受助于投资者乐观认为欧洲领导人在制定欧债危机解决方案方面将取得进展.
加元/美元攀升至1.0304加元,或0.9705美元的高位,与全球股市和商品市场走势一致.
推动加元走强的关键因素之一是有报导称,国际货币基金组织(IMF)正准备一项救助意大利的计划,但IMF发言人否认了相关报导.
另外,在12月9日欧盟峰会之前,德法两国正推动取得否决一国预算的权力,不过这样的规定将与欧盟的规章相抵触.
加元兑美元CAD=D4收报1.0354加元或0.9658美元.远高于周五收盘价1.0494加元,或0.9529美元.
油价和金价上扬也扶助提振加元.(完)
--编译 母红;审校 张明钧
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选