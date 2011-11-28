〔加拿大汇市〕加元/美元走强,受助于欧债前景乐观情绪

路透多伦多11月28日电---加元兑美元周一从七周低位反弹收涨,受助于投资者乐观认为欧洲领导人在制定欧债危机解决方案方面将取得进展.

加元/美元攀升至1.0304加元,或0.9705美元的高位,与全球股市和商品市场走势一致.

推动加元走强的关键因素之一是有报导称,国际货币基金组织(IMF)正准备一项救助意大利的计划,但IMF发言人否认了相关报导.

另外,在12月9日欧盟峰会之前,德法两国正推动取得否决一国预算的权力,不过这样的规定将与欧盟的规章相抵触.

加元兑美元CAD=D4收报1.0354加元或0.9658美元.远高于周五收盘价1.0494加元,或0.9529美元.

油价和金价上扬也扶助提振加元.(完)

--编译 母红;审校 张明钧

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