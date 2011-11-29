〔金砖国家〕11月28日股汇市收盘纵览

路透11月29日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月28日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升2.84%,报902.28.

中国股市:中国股市沪综指周一小幅收高.国务院副总理明确表态明年将继续执行房地产调控政策,政策放松预期落空後投资者观望情绪渐盛,尾盘虽有金融股发力护盘亦难掩大盘疲态.分析人士预计,短线股指仍会振荡走低.沪综指.SSEC收报2,383.034点,涨2.81点,或0.12%;A股成交额为463亿元人民币.[ID:nCN1245796][.SSCN]

香港股市:周一收高,恒生指数脱离图表超卖区域,但成交额测试年内低位,显示欧债危机仍令投资者谨慎.香港恒生指数.HSI收涨1.97%,报18,037.81点;恒生国企指数.HSCE大涨2.28%,至9,609.86点.[ID:nCH0088641][.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周一续收跌,因大型银行等客盘购汇需求依旧强劲,对美元形成支撑.中间价方面则保持了一贯的维稳势头,基本未受动荡的海外市场影响,导致中间价与盘中主要成交差距较为明显.交易员并指出,在外围市场仍有不确定性较大的情况下,中国央行这种维稳意图料将持续,6.30元整数关口有望成为年底前阻力位.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水149点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3692元.[ID:nCN1246372][CNY/CN]

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印度股市:录得三个月来最大单日涨幅,因印度政府启动改革行动提振投资者信心,以及市场期望欧洲采取果断措施令欧债危机得以化解.指标BSE指数.BSESN收市大涨3%或471.7点,报16,167.13点,创8月29日以来最大单日升幅,但该指数自2011年初以来累计跌幅达21%.在30类成分股中,28类成份股均收高.[ID:nL4E7MS1P3][.BO]

印度汇市:印度卢比周一录得一个月来最大单日升幅,得益于印度股市劲扬令市场期望外资正在归队,但交易员预料其涨势短暂,因欧债危机仍挥之不去.卢比/美元INR=D2收报51.9550/9650,较周五收盘价52.23/24上升0.5%,为10月28日以来最大百分比涨幅.盘中追随强势欧元触及日高51.8650.[ID:nL4E7MS1VB][INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,475.250点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收市跳涨4.61%,报787.76点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.56%,报31.3250卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.36%,至41.8995卢布.

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巴西股市:拉丁美洲股市周一录得一个月来最大涨幅,因憧憬欧洲将采取新措施化解欧债危机,但倘若没有具体的进展迹象,其涨势料将不稳.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收升2.34%,并触及近一周来高位.[ID:nN1E7AR0TC]

巴西汇市:拉丁美洲货币兑美元周一走坚,因欧洲采取措施以平息肆虐两年的欧债危机,以及美国假期消费强于预期缓解全球经济减缓的忧虑.截止1545GMT,雷亚尔兑美元BRBY升1.80%至1.8523.[ID:nN1E7AR0XV]

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南非股市:周一录得一个月来最大升幅,追随全球股市强劲表现,因期望欧元区领导人将出台新举措化解欧债危机.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI劲扬2.53%,报28,472.34点,为11月18日以来收盘最高水准.综合指数.JALSH收升2.27%至31,829.34点.[ID:nL5E7MS3JJ][.J]

南非汇市:南非兰特兑美元一度大涨2.3%至日高8.30,为近一周来最强劲水平,交易商称,这是在上周挫跌至30个月低位後的短暂修正.1552GMT时,兰特兑美元ZAR=D3报8.38,较周五纽约收盘价升1.65%.[ID:nL5E7MS3SD][ZAR/](完)