〔美国股市〕大幅收高止住七天连跌走势,成交低迷

* 标准普尔所有行业类股全线上涨

* 零售类股上扬,此前的周末假期销售旺盛

* 欧洲计划提振了股市,但人们的质疑态度依然存在

* 道指涨2.6%,标普500指数升2.9%,Nasdaq指数大涨3.5%

路透纽约11月28日电---美国股市周一大涨,从七日连跌中反弹,投资者利用欧洲领导人解决欧债危机的最新努力作为空头回补的机会.

盘中交投淡静,显示怀疑气氛依然较重,美国股市总成交量仅为62亿股,远低于80亿股的日均成交量.

收盘後惠誉将美国评等展望从稳定调降至负面,此前超级委员会未能就至少削减1.2万亿(兆)美元预算达成一致.[ID:nCN1247710]

美国假期销售季节亮丽开场後,零售类股涨势强劲.感恩节假期销售创下纪录高位,提振了大型零售企业涨势,百货业者Macy's大涨4.7%,报30.84美元.

在今日上涨前标准普尔500指数连跌七个交易日.为使欧元区问题走上解决道路的最新举措包括德法推动欧元区成员国加强预算控制.

分析师称,如果没有拿出救助欧元区的实际计划,那麽投资者可能不会买入更多股票.

"在中长期美元或欧元流入金融体系前,这些涨势仅是短暂的,"新泽西州Stifel, Nicolaus & Co投资组合经理Chad Morganlander称.

在12月9日欧盟峰会前,德法两国推动赋予相关当局拒绝违反欧盟规定的欧元区成员国预算的权力.

意大利一报纸报导,国际货币基金组织(IMF)正在为意大利准备一项救助计划,但IMF否认了该报导.

道琼工业指数.DJI劲扬291.23点,或2.59%,报11,523.01点;标准普尔500指数.SPX急升33.88点,或2.92%,至1,192.55点.Nasdaq指数.IXIC大涨85.83点,或3.52%,至2,527.34点.

标准普尔所有10类股均大涨,能源和消费类股涨幅居前.标准普尔能源股指数.GSPE涨3.6%,消费类股.GSPD升3%,金融类股.GSPF劲扬3%.

消费者支出疲弱一直是投资者担心的问题,假期销售可能将证实这一领域是否有好转.

11月消费者信心指数将于周二公布,该指数料将上升.

标准普尔零售类股指数.RLX大涨3.1%,百思买(BBY.N)劲升3.4%,报收于26.49美元.(完)

--编译 于春红;审校 张荻

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