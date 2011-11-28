全球外汇市场11月29日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月28日(一)
2330 - 日本10月失业率.
2330 - 日本10月所有家庭支出.
2350 - 日本10月零售销售.
11月29日(二)
1245 - 美国11月26日当周ICSC/高盛连锁店销售.
1355 - 美国11月26日当周Redbook连锁店销售.
1400 - 美国9月标普/Case-Shiller房价指数.
1500 - 美国11月消费者信心指数.
1500 - 美国联邦住房金融局(FHFA)9月房屋价格指数.
1530 - 美国达拉斯联邦储备银行11月德州制造业指数.
1630 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)副主席叶伦发表演讲.
1715 - 美联储理事拉斯金(Sarah Raskin)参加旧金山联邦储备银行召开的亚洲经济政策会议的小组讨论.
1727 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在乔治亚大学特里商学院经济展望会议上就经济前景发表讲话.
2430 - 欧洲央行执委会成员史塔克在达拉斯联邦储备银行会议上发表演说.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。