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亚洲 | 2011年 11月 29日 星期二 06:23 BJT

全球外汇市场11月29日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月28日(一)

2330 - 日本10月失业率.

2330 - 日本10月所有家庭支出.

2350 - 日本10月零售销售.

11月29日(二)

1245 - 美国11月26日当周ICSC/高盛连锁店销售.

1355 - 美国11月26日当周Redbook连锁店销售.

1400 - 美国9月标普/Case-Shiller房价指数.

1500 - 美国11月消费者信心指数.

1500 - 美国联邦住房金融局(FHFA)9月房屋价格指数.

1530 - 美国达拉斯联邦储备银行11月德州制造业指数.

1630 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)副主席叶伦发表演讲.

1715 - 美联储理事拉斯金(Sarah Raskin)参加旧金山联邦储备银行召开的亚洲经济政策会议的小组讨论.

1727 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在乔治亚大学特里商学院经济展望会议上就经济前景发表讲话.

2430 - 欧洲央行执委会成员史塔克在达拉斯联邦储备银行会议上发表演说.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 吴云凌

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