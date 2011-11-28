澳新经济指标预测--11月29日-12月6日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月29日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------11月28日当周--------------------------------
11月29日(二)
2145 新西兰建筑许可(较前月) 10月 -- +12.5%
11月30日(三)
0030 澳洲民间信贷 10月终值 +0.4% +0.5%
房屋信贷 -- +0.5%
0030 澳洲资本支出(较前季) 第三季 +8.3% +4.9%
工厂/机械资本支出(较前季) +4.5% +2.2%
建筑资本支出(较前季) +10.0% +7.3%
2145 新西兰贸易条件指数(较前季) 第三季 持平 +2.3%
12月1日(四)
0030 澳洲建筑许可(较前月) 10月 +3.5% -13.6%
民间建筑许可(较前月) -- +1.1%
0030 澳洲零售销售(较前月) 10月 +0.4% +0.4%
12月2日(五)
无重要经济数据公布.
--------------------------------12月5日当周--------------------------------
12月4-5日
2330 澳洲TD-MI通胀指标 11月 -- +0.1%
12月5日(一)
0030 澳洲企业库存 第三季 -- +2.5%
0030 澳洲企业税前利润 第三季 -- +3.8%
0030 澳洲企业利润总额 第三季 -- +6.7%
0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 11月 -- -0.6%
报纸招聘广告(较前月) -- -2.7%
12月6日(二)
0030 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第三季 -- 盈馀74.2
0030 澳洲净出口对GDP的贡献 第三季 -- -0.50%
0330 澳洲央行利率决定 12月 -- 4.50% (完)
--编译 兰秀娟;审校 李爽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。