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亚洲 | 2011年 11月 29日 星期二 07:24 BJT

****澳新经济指标预测--11月29日-12月6日****

路透11月29日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------11月28日当周--------------------------------

11月29日(二)

2145 新西兰建筑许可(较前月) 10月 -- +12.5%

11月30日(三)

0030 澳洲民间信贷 10月终值 +0.4% +0.5%

房屋信贷 -- +0.5%

0030 澳洲资本支出(较前季) 第三季 +8.3% +4.9%

工厂/机械资本支出(较前季) +4.5% +2.2%

建筑资本支出(较前季) +10.0% +7.3%

2145 新西兰贸易条件指数(较前季) 第三季 持平 +2.3%

12月1日(四)

0030 澳洲建筑许可(较前月) 10月 +3.5% -13.6%

民间建筑许可(较前月) -- +1.1%

0030 澳洲零售销售(较前月) 10月 +0.4% +0.4%

12月2日(五)

无重要经济数据公布.

--------------------------------12月5日当周--------------------------------

12月4-5日

2330 澳洲TD-MI通胀指标 11月 -- +0.1%

12月5日(一)

0030 澳洲企业库存 第三季 -- +2.5%

0030 澳洲企业税前利润 第三季 -- +3.8%

0030 澳洲企业利润总额 第三季 -- +6.7%

0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 11月 -- -0.6%

报纸招聘广告(较前月) -- -2.7%

12月6日(二)

0030 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第三季 -- 盈馀74.2

0030 澳洲净出口对GDP的贡献 第三季 -- -0.50%

0330 澳洲央行利率决定 12月 -- 4.50% (完)

--编译 兰秀娟;审校 李爽

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