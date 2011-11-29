更正:〔表格〕日本10月家庭支出较上年同期降0.4%,连续第八个月下降

(更正:内文第三段...家庭平均支出为"285,606日圆"因英文原文有误,应改为"285,605日圆")
路透东京11月29日电---周二公布的官方数据显示,经价格调整的日本10月家庭支出较上年同期下降0.4%,表明对全球经济增长低迷的担忧冲击消费.
此为日本家庭支出连续第八个月下滑,预估中值为下滑1.5%,9月为下降1.9%.
日本总务省周二公布,10月经季节调整的家庭支出较上月增加0.3%,家庭平均支出为285,605日圆.
10月受薪者家庭支出较上年同期下滑1.8%.
下表为数据细目,括号内为路透调查预估:
10月 9月
所有家庭实质支出
(较上年同期变动百分比) -0.4 (-1.5) -1.9
(较前月变动百分比) +0.3 ( 0.0) +0.9
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受薪者家庭支出(较上年同期变动百分比)
实质支出 -1.8 -2.8
实质平均收入 -2.8 -0.7
----------------------------------------------------------- (完)
参看完整表格,请连结日本总务省网站,网址为(here)
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--编译 李爽; 审校 张若琪/徐文焰