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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 10:22 BJT

更正:〔表格〕日本10月家庭支出较上年同期降0.4%,连续第八个月下降

(更正:内文第三段...家庭平均支出为"285,606日圆"因英文原文有误,应改为"285,605日圆")

路透东京11月29日电---周二公布的官方数据显示,经价格调整的日本10月家庭支出较上年同期下降0.4%,表明对全球经济增长低迷的担忧冲击消费.

此为日本家庭支出连续第八个月下滑,预估中值为下滑1.5%,9月为下降1.9%.

日本总务省周二公布,10月经季节调整的家庭支出较上月增加0.3%,家庭平均支出为285,605日圆.

10月受薪者家庭支出较上年同期下滑1.8%.

下表为数据细目,括号内为路透调查预估:

10月 9月

所有家庭实质支出

(较上年同期变动百分比) -0.4 (-1.5) -1.9

(较前月变动百分比) +0.3 ( 0.0) +0.9

-----------------------------------------------------------

受薪者家庭支出(较上年同期变动百分比)

实质支出 -1.8 -2.8

实质平均收入 -2.8 -0.7

----------------------------------------------------------- (完)

参看完整表格,请连结日本总务省网站,网址为(here)

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--编译 李爽; 审校 张若琪/徐文焰

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