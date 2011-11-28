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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 07:56 BJT

〔表格〕日本10月失业率升至4.5%,求才求职比持平于0.67

路透东京11月29日电---日本10月失业率上升,工作难找程度持平,暗示企业出于对欧元区债务危机和日圆坚挺带来影响的担忧,而对聘雇员工态度谨慎.

总务省数据显示,10月经季节调整的失业率由9月的4.1%升至4.5%,市场预估为4.2%.

10月求才求职比持平于9月的0.67,预估中值为0.68.

10月新增职缺数量较上月增加2.5%,较上年同期成长11.8%.

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