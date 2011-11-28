〔表格〕日本10月失业率升至4.5%,求才求职比持平于0.67

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京11月29日电---日本10月失业率上升,工作难找程度持平,暗示企业出于对欧元区债务危机和日圆坚挺带来影响的担忧,而对聘雇员工态度谨慎.
总务省数据显示,10月经季节调整的失业率由9月的4.1%升至4.5%,市场预估为4.2%.
10月求才求职比持平于9月的0.67,预估中值为0.68.
10月新增职缺数量较上月增加2.5%,较上年同期成长11.8%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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