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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 08:05 BJT

〔表格〕日本10月零售销售较上年同期增加1.9%,增幅远超预估

路透东京11月29日电---政府周二公布的数据显示,日本10月零售销售较上年同期上升1.9%,表明在国内外经济成长缓慢的情况下,个人消费支出依然旺盛.

经济产业省的数据显示,这样的增幅远超市场预估中值的同比上升0.6%,9月为下降1.1%.

10月零售销售经季节调整後较上月增长1.4%.

以下为数据细节,部分前值经修正,括号中为分析师预估中值:

零售销售 10月 9月 8月

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与上年同期相较(%) +1.9 (+0.6) -1.1 -2.6

与上月相较(%) +1.4 -1.4 -1.7

---------------------------------------------------------- (完)

参看更多表格细节,可点选经济产业省网站,网址为(here)

参看日本数据相关新闻,请点选[JP-ECI-CMN]

--编译 李爽;审校 张若琪

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