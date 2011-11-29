〔表格〕日本10月零售销售较上年同期增加1.9%,增幅远超预估

标题新闻：菲亚特克莱斯勒股价盘初震荡，此前法国调查人员将其部分车型排放超标问题移交检方
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路透东京11月29日电---政府周二公布的数据显示,日本10月零售销售较上年同期上升1.9%,表明在国内外经济成长缓慢的情况下,个人消费支出依然旺盛.
经济产业省的数据显示,这样的增幅远超市场预估中值的同比上升0.6%,9月为下降1.1%.
10月零售销售经季节调整後较上月增长1.4%.
以下为数据细节,部分前值经修正,括号中为分析师预估中值:
零售销售 10月 9月 8月
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与上年同期相较(%) +1.9 (+0.6) -1.1 -2.6
与上月相较(%) +1.4 -1.4 -1.7
---------------------------------------------------------- (完)
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--编译 李爽;审校 张若琪
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路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。
(新增2017年1月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8