〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数转跌回升,但往後走势料波动

路透伦敦11月28日电---波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数.BADI周一转至平盘上方,因对船货的买兴提振人气.

波罗的海干散货运价指数上升2点或0.11%至1,809,此前连续六个交易日录得下跌.

"这周迎来开门红,有更多船货浮现,"巴克莱资本铁矿石和船运交易商Richard Lee称.

铁矿石在海岬型船舶的海上货运量中所占比重约为三分之一,经纪商称铁矿石的价格动向仍是干散货运费的重要影响因素之一.

受澳洲和巴西向中国出口的煤炭和铁矿石上升以及日本煤炭进口增加推动,最近海岬型船运费走高.港口货物积压亦提供支撑.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周一上涨1.12%,船舶日均获利达到26,196美元.上月曾触及2010年11月以来最高水准.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌1.34%,船舶日均获利为14,139美元.

船舶供应日益增长,已超过了对大宗商品的需求,由于经济不确定性以及中国经济的放慢,未来数月干散货运费涨幅料受限.(完)