〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数转跌回升,但往後走势料波动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦11月28日电---波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数.BADI周一转至平盘上方,因对船货的买兴提振人气.
波罗的海干散货运价指数上升2点或0.11%至1,809,此前连续六个交易日录得下跌.
"这周迎来开门红,有更多船货浮现,"巴克莱资本铁矿石和船运交易商Richard Lee称.
铁矿石在海岬型船舶的海上货运量中所占比重约为三分之一,经纪商称铁矿石的价格动向仍是干散货运费的重要影响因素之一.
受澳洲和巴西向中国出口的煤炭和铁矿石上升以及日本煤炭进口增加推动,最近海岬型船运费走高.港口货物积压亦提供支撑.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI周一上涨1.12%,船舶日均获利达到26,196美元.上月曾触及2010年11月以来最高水准.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌1.34%,船舶日均获利为14,139美元.
船舶供应日益增长,已超过了对大宗商品的需求,由于经济不确定性以及中国经济的放慢,未来数月干散货运费涨幅料受限.(完)
--编译 吴云凌;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。