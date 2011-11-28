《综述》美国10月新屋销售增加1.3%,但售价降至一年低点

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 10月新屋销售增长1.3%
* 售价中值下降0.5%至一年低点
* OECD警告美国需防范欧洲带来的风险
* 美国消费者继续降低负债
路透华盛顿11月28日电---美国10月新屋销售增加,新屋供给量降至去年4月以来最低,备受打击的楼市显出转好迹象.
美国商务部周一称,经季节调整後10月新屋销售增长1.3%,至年率30.7万户,为五个月来最高,不过仍低于分析师预期.
基于10月的销售步伐,消化完目前市场中的新屋供给需6.3个月,低于9月的6.4个月.
该数据助燃楼市可能至少正触底反弹的希望.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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