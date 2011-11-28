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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 07:00 BJT

《综述》美国10月新屋销售增加1.3%,但售价降至一年低点

* 10月新屋销售增长1.3%

* 售价中值下降0.5%至一年低点

* OECD警告美国需防范欧洲带来的风险

* 美国消费者继续降低负债

路透华盛顿11月28日电---美国10月新屋销售增加,新屋供给量降至去年4月以来最低,备受打击的楼市显出转好迹象.

美国商务部周一称,经季节调整後10月新屋销售增长1.3%,至年率30.7万户,为五个月来最高,不过仍低于分析师预期.

基于10月的销售步伐,消化完目前市场中的新屋供给需6.3个月,低于9月的6.4个月.

该数据助燃楼市可能至少正触底反弹的希望.

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