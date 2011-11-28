〔美国评等〕惠誉调降美国评级展望至负面,称若减赤不力将调降评级(更新版)

路透纽约11月28日电---评级机构惠誉要求美国在2013年底之前拿出"可靠计划"解决该国不断膨胀的预算赤字,否则可能调降美国的AAA评级.

该机构周一宣布,将美国债信评级展望从稳定调降为负面.此前美国国会超级委员会在上周未能就至少减赤1.2万亿(兆)美元的举措达成协议.

"负面展望说明惠誉不再那麽相信,美国能及时出台必要的财政举措,让该国的公共财政走上可持续道路,并维护其AAA主权评级."惠誉在声明中称.