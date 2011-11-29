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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 22:10 BJT

〔美国数据〕9月标普/Case-Shiller经季节调整房价指数较上月下滑0.6%

路透华盛顿11月29日电---美国周二公布的调查显示,9月美国经季节调整独栋房屋价格较上月下滑,凸显楼市脆弱,复苏之路挣扎.

美国9月标准普尔/Case-Shiller房价指数经季节调整後较上月下滑0.6%,分析师此前预期为持平.

8月房价指数也下修为下滑0.3%,原本公布为持平.

第三季房价指数经季节调整较上一季下跌1.2%,同比跌3.9%.

9月20个大都市房价指数较上年同期下跌3.6%,低于前月的下降3.8%.(完)

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--编译 李军;审校 利棣儿

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