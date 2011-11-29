〔美国数据〕9月标普/Case-Shiller经季节调整房价指数较上月下滑0.6%

标题新闻：法国12月底预算赤字为689.8亿欧元，上年同期为赤字705亿--财政部
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路透华盛顿11月29日电---美国周二公布的调查显示,9月美国经季节调整独栋房屋价格较上月下滑,凸显楼市脆弱,复苏之路挣扎.
美国9月标准普尔/Case-Shiller房价指数经季节调整後较上月下滑0.6%,分析师此前预期为持平.
8月房价指数也下修为下滑0.3%,原本公布为持平.
第三季房价指数经季节调整较上一季下跌1.2%,同比跌3.9%.
9月20个大都市房价指数较上年同期下跌3.6%,低于前月的下降3.8%.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
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