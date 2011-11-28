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宏观经济 | 2011年 11月 29日 星期二 07:21 BJT

《美国重要政经日程》--11月29日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1500 - 联邦住房金融局公布9月房价指数.

1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券.

1630 - 美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦在旧金山联邦储备银行召开的2011年亚洲经济政策会议上发表演说,讲题为"全球经济复苏".

1715 - 美联储理事会理事拉斯金(Sarah Raskin)参加2011年亚洲经济政策会议的小组讨论.

2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 吴云凌

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