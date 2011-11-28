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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 07:25 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货11月22日持仓报告(表)

路透11月28日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月22日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,298,708口)

361,609 133,829 146,254 655,433 788,695 1163296 1068778 135,412 229,930

较11月15日变动(减少19,871口)

-23,594 10,822 -3,122 10,075 -47,137 -16,641 -39,437 -3,230 19,566

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.8 10.3 11.3 50.5 60.7 89.6 82.3 10.4 17.7

各类交易商数量(总计为742家)

183 167 200 251 321 535 610(完)

--编译 吴云凌;审校 张若琪

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