〔CFTC报告〕CBOT小麦期货11月22日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月28日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月22日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(403,472口)
77,803 134,123 52,914 238,964 156,629 369,681 343,666 33,791 59,806
较11月15日变动(减少10,621口)
643 7,709 -2,198 -4,175 -10,959 -5,730 -5,448 -4,891 -5,173
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
19.3 33.2 13.1 59.2 38.8 91.6 85.2 8.4 14.8
各类交易商数量(总计为399家)
103 158 135 89 114 274 337(完)
--编译 吴云凌;审校 张若琪
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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