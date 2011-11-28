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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 07:25 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货11月22日持仓报告(表)

路透11月28日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月22日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(403,472口)

77,803 134,123 52,914 238,964 156,629 369,681 343,666 33,791 59,806

较11月15日变动(减少10,621口)

643 7,709 -2,198 -4,175 -10,959 -5,730 -5,448 -4,891 -5,173

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

19.3 33.2 13.1 59.2 38.8 91.6 85.2 8.4 14.8

各类交易商数量(总计为399家)

103 158 135 89 114 274 337(完)

--编译 吴云凌;审校 张若琪

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