〔CFTC报告〕COMEX期铜11月22日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月28日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年11月22日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(124,189口)
26,072 30,294 13,346 72,381 62,742 111,799 106,382 12,390 17,807
较11月15日变动(减少5,802口)
-920 2,188 1,105 -5,252 -9,350 -5,067 -6,057 -735 255
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
21.0 24.4 10.7 58.3 50.5 90.0 85.7 10.0 14.3
各类交易商数量(总计为172家)
49 65 44 39 42 109 137 (完)
--编译 吴云凌;审校 张若琪
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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