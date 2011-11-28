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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 07:25 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜11月22日持仓报告(表)

路透11月28日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年11月22日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(124,189口)

26,072 30,294 13,346 72,381 62,742 111,799 106,382 12,390 17,807

较11月15日变动(减少5,802口)

-920 2,188 1,105 -5,252 -9,350 -5,067 -6,057 -735 255

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

21.0 24.4 10.7 58.3 50.5 90.0 85.7 10.0 14.3

各类交易商数量(总计为172家)

49 65 44 39 42 109 137 (完)

--编译 吴云凌;审校 张若琪

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