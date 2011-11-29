〔表格〕美国11月消费者信心指数为56.0,预期为44.0

欧洲央行：特朗普政府应避免就汇率发表单方面言论--管委维勒鲁瓦
路透巴黎2月7日 - 在意大利24小时太阳报(Il Sole 24 Ore)周二刊出的采访中，欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)称，决策者应避免就汇率发表单方面言论。这是他对美国特朗普政府指责欧元汇率过低所作的回应。
路透11月29日电---美国经济谘商会周二公布,11月美国消费者信心指数为56.0,10月消费者信心指数修正後为40.9,前值为39.8.
此前路透访问的分析师预估中值显示,11月消费者信心指数料为44.0.
以下为具体数据:
11月 10月 10月初值 9月
整体指数 56.0 40.9 39.8 46.4
现况指数 38.3 27.1 26.3 33.3
预期指数 67.8 50.0 48.7 55.1 (完)
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--编译 母红;审校 李军
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