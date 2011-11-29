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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 23:04 BJT

〔表格〕美国11月消费者信心指数为56.0,预期为44.0

路透11月29日电---美国经济谘商会周二公布,11月美国消费者信心指数为56.0,10月消费者信心指数修正後为40.9,前值为39.8.

此前路透访问的分析师预估中值显示,11月消费者信心指数料为44.0.

以下为具体数据:

11月 10月 10月初值 9月

整体指数 56.0 40.9 39.8 46.4

现况指数 38.3 27.1 26.3 33.3

预期指数 67.8 50.0 48.7 55.1 (完)

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--编译 母红;审校 李军

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