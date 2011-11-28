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亚洲 | 2011年 11月 29日 星期二 06:59 BJT

《日本重要政经日程》--11月29日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月28日(一)

2330 - 10月所有家庭支出.

2350 - 10月零售销售.

11月29日(二)

-- - 内阁会议,之後财务大臣安住淳召开记者会.

0130 - 财务省标售两年期公债.

0730 - JX控股(5020.T)发布12月原油精炼展望.

企业面:

-- - 东京国际汽车行业大会.

0400 - 丰田汽车(7203.T)为新Prius混合动力车召开新闻发布会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李爽;审校 张荻

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