《日本重要政经日程》--11月29日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月28日(一)
2330 - 10月所有家庭支出.
2350 - 10月零售销售.
11月29日(二)
-- - 内阁会议,之後财务大臣安住淳召开记者会.
0130 - 财务省标售两年期公债.
0730 - JX控股(5020.T)发布12月原油精炼展望.
企业面:
-- - 东京国际汽车行业大会.
0400 - 丰田汽车(7203.T)为新Prius混合动力车召开新闻发布会.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李爽;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。