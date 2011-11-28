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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 07:25 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货11月22日持仓报告(表)

路透11月28日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月22日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(522,610口)

114,499 103,099 67,782 297,538 269,360 479,819 440,241 42,791 82,369

较11月15日变动(减少6,807口)

-3,741 9,419 -3,605 8,910 -9,030 1,564 -3,216 -8,371 -3,591

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

21.9 19.7 13.0 56.9 51.5 91.8 84.2 8.2 15.8

各类交易商数量(总计为469家)

120 147 136 107 141 316 364(完)

--编译 吴云凌;审校 张若琪

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