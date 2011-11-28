〔CFTC报告〕NYMEX原油期货11月22日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月28日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月22日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,295,618口)
313,952 156,606 329,069 573,814 751,277 1216835 1236952 78,783 58,666
较11月15日变动(减少61,507口)
-7,166 8,895 -10,288 -42,689 -43,245 -60,143 -44,638 -1,364 -16,869
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
24.2 12.1 25.4 44.3 58.0 93.9 95.5 6.1 4.5
各类交易商数量(总计为318家)
114 83 129 88 105 267 260(完)
--编译 吴云凌;审校 张若琪
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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