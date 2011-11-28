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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 07:25 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货11月22日持仓报告(表)

路透11月28日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月22日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,295,618口)

313,952 156,606 329,069 573,814 751,277 1216835 1236952 78,783 58,666

较11月15日变动(减少61,507口)

-7,166 8,895 -10,288 -42,689 -43,245 -60,143 -44,638 -1,364 -16,869

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.2 12.1 25.4 44.3 58.0 93.9 95.5 6.1 4.5

各类交易商数量(总计为318家)

114 83 129 88 105 267 260(完)

--编译 吴云凌;审校 张若琪

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